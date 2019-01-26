Туркменистан и Узбекистан создадут совместный совет предпринимателей

26 января 2019 09:03 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - На состоявшемся в Ашхабаде заседании правительства прозвучала информация о создании туркмено-узбекского совета предпринимателей, сообщает Trend со ссылкой на информацию Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

Данная структура создаётся в соответствии с соглашением между торгово-промышленными палатами двух стран, подписанным во время государственного визита президента Туркменистана в Узбекистан в апреле 2018 года.

В числе основных целей совета - укрепление плодотворного сотрудничества между бизнес-сообществами двух стран, организация совместных конференций и выставок, способствующих продвижению товаров туркменских производителей на узбекском рынке, а также поддержка развития предпринимательства.

Напомним, что две страны в апреле 2018 года подписали контракты и меморандумы, предусматривающие совместные проекты общей стоимостью более 250 миллионов долларов США.

Туркменистан и Узбекистан, располагающие внушительными запасами углеводородных ресурсов, выступают за диверсификацию энергопотоков. Наглядным примером является реализация проекта по строительству газопровода Туркменистан-Узбекистан- Казахстан –Китай, введенного в строй в 2009 году.

Ашхабад готов активизировать сотрудничество и в рамках проекта по поставкам электроэнергии из Центральной в Южную Азию по маршруту Туркменистан-Узбекистан-Таджикистан-Афганистан-Пакистан.

На данном этапе обсуждается и проект по созданию транспортного маршрута Узбекистан–Туркменистан–Иран–Оман. Это позволит значительно увеличить международные транзитные грузопотоки и обеспечить новый коммуникационный коридор на мировые рынки.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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