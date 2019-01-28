Туркменистан проведет в Минске выставку в связи с председательствованием в СНГ

АШХАБАД /Trend/ - В Исполкоме СНГ в Минске 29 января 2019 года состоится первое в нынешнем году заседание совета постоянных полномочных представителей государств – участников СНГ, сообщает Trend со ссылкой на информацию Исполкома СНГ.

Перед началом заседания состоится открытие выставки, посвященной началу председательства Туркменистана в СНГ в 2019 году. На церемонии выступят посол Туркменистана в Беларуси Назаргулы Шагулыев и председатель Исполкома СНГ - Сергей Лебедев. Далее, на заседании планируется сформировать проект повестки дня заседания Совета министров иностранных дел СНГ (СМИД СНГ), намеченного на 5 апреля 2019 года в Москве.

В проект повестки дня СМИД включены вопросы, касающиеся межгосударственных отношений в области фундаментальных исследований, сохранения и надлежащего ухода за воинскими захоронениями и воинскими памятниками Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, развития межмидовского сотрудничества, взаимодействия в гуманитарной сфере и сфере борьбы с преступностью.

Напомним, что в Ашхабаде в конце мая запланировано заседание совета глав правительств стран СНГ, заседание совета глав государств СНГ состоится 11 октября этого года. Приоритетными целями в концепции председательства Туркменистана в СНГ в 2019 году определены укрепление доверия между государствами, поддержка стабильности и безопасности, усиление политико-дипломатического взаимодействия, повышение уровня сотрудничества СНГ с международными организациями, в том числе с ООН и ОБСЕ, формирование условий для активизации торгово-экономического сотрудничества, интегрирования в мирохозяйственные связи, говорилось в информации государственного информагенства «Туркмен довлет хабарлары».

Ключевыми сферами партнерского взаимодействия между странами СНГ названы энергетика, транспорт и коммуникации. Большое значение придется стимулированию культурных, гуманитарных, научных, образовательных, спортивных связей между государствами Содружества. В 2012 году Туркменистан уже председательствовал в СНГ и провел в связи с этим около тридцати мероприятий.

Отметим, что официальный Ашхабад в 2005 году, ссылаясь на статус постоянного нейтралитета Туркменистана, принял решение о своем участии в структуре СНГ в качестве ассоциированного члена. В 1999 году Туркменистан вышел из Соглашения о безвизовом режиме со всеми странами СНГ. Туркменистан в пространстве СНГ занимает вторую позицию по запасам природного газа после России. Основным покупателем туркменского топлива является Китай.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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