Премьер Беларуси посетит с визитом Туркменистан

29 апреля 2019 09:12 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Tрend/ - Визит премьер-министра Беларуси Сергея Румаса в Туркменистан запланирован на май, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на экспортный портал Беларуси при Национальном центре маркетинга и конъюнктуры цен.

Ранее сообщалось, что в мае в Ашхабаде состоятся заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и совместный бизнес-форум двух стран.

Отметим, что в 2017 году взаимный товарооборот Туркменистана и Беларуси составил 65 миллионов, в 2018 году - 32,2 миллиона долларов.

Беларусь поставляет в Туркменистан преимущественно товары с высокой добавленной стоимостью: грузовые автомобили, автомобили специального назначения, тракторы, дорожно-строительную технику, лекарственные препараты, продукцию деревообрабатывающей промышленности, сельскохозяйственную продукцию.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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