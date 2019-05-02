В Ашхабаде проводится субрегиональный семинар Всемирной таможенной организации

АШХАБАД /Trend/ - Под эгидой Регионального центра Всемирной таможенной организации (со штаб-квартирой в Баку) 1-2 мая в Ашхабаде проводится субрегиональный семинар по обмену таможенной информацией, сообщает Trend со ссылкой на Государственную таможенную службу Туркменистана.

В мероприятии принимают участие представители таможенных служб Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Грузии, Украины, Северной Македонии, Боснии и Герцоговины, Албании и Туркменистана.

Цель проведения данного семинара - обсудить вопросы, касающиеся обмена данными и развития цифровой связи, сказано в информации.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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