Заложен новый социально-производственный комплекс рядом с озером «Алтын Асыр» в Туркменистане

8 мая 2019 17:00 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Туркменистане 8 мая 2019 года осуществлен еще один важный шаг на пути социально-экономического развития. Состоялась церемония закладки нового социально-производственного комплекса близ Туркменского озера «Алтын Асыр», сообщает в среду Trend со ссылкой на посольство Туркменистана в Баку.

В торжественном мероприятии по этому поводу принял участие президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Глава государства оставил памятную запись, которая была помещена в капсулу, размещенную в основание одного из объектов нового комплекса.

Также в церемонии приняли участие руководители и представители Меджлиса Туркменистана, заместители председателя Кабинета министров, руководители и представители различных министерств и ведомств, а также вузов страны, главы дипломатических миссий и иностранных представительств, аккредитованные в Туркменистане, международные эксперты, иностранные и местные журналисты.

Озеро «Алтын Асыр» является грандиозным гидротехническим проектом, направленным на оздоровление окружающей среды, включая рациональное использование водных и земельных ресурсов. В целях создания водоема была проложена система коллекторов для сбора дренажных вод с орошаемых земель со всех регионов страны и отвода их в большую природную впадину Гарашор на северо-западе Туркменистана.

Новый крупномасштабный социально-производственный комплекс и озеро «Алтын Асыр» станут взаимодополняемыми сегментами в данном регионе, где будут проживать люди, которые смогут работать в области растениеводства, животноводства и других видов сельского хозяйства. Согласно разработанному плану, социально-производственный комплекс будет возведен в два этапа, первый с 2019 по 2022, а второй с 2022 по 2025 годы.

Необходимо отметить, что Туркменистан придает огромное значение сотрудничеству с международными организациями в этом направлении. Так эффективное управление водными ресурсами является одним из важных компонентов сотрудничества с ООН, в частности в процессе достижения Целей устойчивого развития, которые неустанно применяются в разработке национальных программ развития Туркменистана.

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