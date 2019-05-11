Назначены послы Туркменистана в Греции и Хорватии

11 мая 2019 09:15 (UTC+04:00)

АШХАБАД/ Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова назначил послов в Греции и Хорватии, сообщает в субботу Trend со ссылкой на обнародованные указы.

Бердимырат Реджепов, который возглавляет дипмиссию в Италии, назначен послом в Греции, Аннамаммет Аннаев - посол в Румынии, будет теперь представлять интересы страны и в Хорватии.

Европейский Союз связывает с Туркменистаном, располагающим мировыми запасами природного газа, диверсификацию источников энергоносителей.

Перспективным направлением партнерства назывались такие сферы, как строительство, энергетика, газопереработка, создание промышленной, транспортной и социальной инфраструктуры.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Талех Агавердиев)

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