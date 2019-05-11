Туркменистан избран в три важные структуры ЭКОСОС

БАКУ/Trend/ - Седьмого мая 2019 года в ходе работы Организационной сессии Экономического и социального совета Организации объединенных наций (ЭКОСОС) Туркменистан избран в три его важных органа: Исполнительный совет Всемирной продовольственной программы на 2020-2022 годы, в Комиссию по народонаселению и развитию на период 2020-2024 годы и Комиссию по наркотическим средствам на 2020-2023 годы, сообщает в субботу Trend со ссылкой на посольство Туркменистана в Баку.

"Избрание Туркменистана в эти структуры стало еще одним свидетельством растущего авторитета нашей страны в мире, признанием ее большой роли в решении актуальнейших проблем современного глобального развития", - говорится в сообщении посольства.

Отмечается, что важным вектором международной деятельности Туркменистана является обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания на национальном, региональном и мировом уровнях.

"В этой связи страна выступила с инициативой созыва Продовольственного форума высокого уровня под эгидой ООН. Смысл заявленной инициативы состоит в том, чтобы такой Форум дал действенный импульс международному партнерству в области глобального продовольствия, содействовал подготовке последующих конкретных решений на уровне ООН в этом направлении. Говоря о вкладе Туркменистана в решение проблем народонаселения следует отметить реализацию в стране ряда важных программ в области репродуктивного здоровья, страновых и региональных проектов, нацеленных на обеспечение максимально благоприятных условий для проведения демографической политики, охрану материнства и детства", - говорится в сообщении.

Далее отмечается, что Туркменистан продолжит бескомпромиссную борьбу с наркотиками.

"Страной предпринимаются практические действия, направленные на противодействие незаконному обороту наркотических средств, и в этой связи успешно реализуются соответствующие национальные программы. Членство Туркменистана в Комиссии по наркотическим средствам открывает новые перспективы сотрудничества в эффективном противодействии этой глобальной угрозе. Избрание Туркменистана в три важнейших органа Экономического и социального совета ООН является наглядным подтверждением правильности и обоснованности выбранного страной курса на широкое международное сотрудничество в решении актуальных проблем современного мира, соответствия проводимой политики интересам безопасности, прогресса и устойчивого развития", - говорится в сообщении.

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