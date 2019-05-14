Туркменистан и Иран обсудили ситуацию в Афганистане

14 мая 2019 10:39 (UTC+04:00)

АШХАБАД/ Trend/ - В МИД Туркменистана состоялась встреча с министром иностранных дел Ирана Мухаммадом Зарифом, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомсто.

Стороны подробно обсудили сотрудничество двух стран в рамках международных организаций, а также остановились на ситуации в Афганистане, сказано в информации.

Отдельно были рассмотрены вопросы, связанные с проведением очередного заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и взаимодействием в секторах энергетики, транспорта и торговли. Также, в ходе беседы были рассмотрены возможности привлечения иранских компаний и деловых кругов к реализуемым в Туркменистане многофункциональным проектам, сказано в информации.

Следует отметить, что Туркменистан имеет протяженную границу с Афганистаном и ранее выступил с инициативой проведения у себя под эгидой ООН переговоров по восстановлению мира в соседнем государстве. Официальный Ашхабад выступает за оказание более масштабной и адресной международной экономической помощи Афганистану, в первую очередь, через вовлечение этой страны в реализацию крупных инфраструктурных проектов в энергетике и транспорте.

Примерами тому являются проекты прокладки линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП), сооружения железнодорожных магистралей из Туркменистана в афганском направлении. С территорией Афганистана - где продолжительный период сохраняется нестабильная ситуация связан и крупномасштабный проект по прокладке газопровода в Индию и Пакистан для поставок туркменского газа. Наблюдатели полагают, что реализация данного проекта может способствовать восстановлению Афганистана, так как позволит создать рабочие места и обеспечит страну гарантированным доходом за транзит.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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