Туркменистан и ООН взаимодействуют в контртеррористической деятельности

АШХАБАД /Trend/ - Делегация МИД Туркменистана во время встречи с представителями ООН в столице Таджикистана городе Душанбе обсудила вопросы развития сотрудничества в целях противодействия угрозам и вызовам современности, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Переговоры прошли с Владимиром Воронковым, заместителем генерального секретаря ООН, главой контртеррористического управления ООН и Чен Вэйчионгом, директором исполнительного директората контртеррористического комитета ООН, сказано в информации.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества Туркменистана с этими антитеррористическими структурами. Встреча состоялась в кулуарах в ходе конференции высокого уровня «Международное и региональное сотрудничество в борьбе с терроризмом и источниками его финансирования, в том числе незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью».

Мероприятие, в котором приняли участие более 50 стран, было организовано правительством Таджикистана совместно с ООН, ЕС, ОБСЕ и другими международными организациями. Участники обсудили такие вопросы, как содействие укреплению международного и регионального взаимодействия, определение эффективных методов борьбы с финансированием терроризма, обмен опытом и знаниями по данному направлению, включая оперативное реагирование на меняющиеся формы финансирования, используемые террористическими и экстремистскими группировками.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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