Дмитрий Медведев посетит Ашхабад с рабочим визитом

29 мая 2019 13:44 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Российскую делегацию на заседании Совета глав правительств СНГ, которое состоится 31 мая в Ашхабаде, возглавит председатель правительства Дмитрий Медведев, сообщает Trend в среду со ссылкой на пресс-службу правительства России.

Участники встречи обсудят актуальные вопросы сотрудничества стран СНГ. Особое внимание будет уделено тематике инноваций, защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, таможенного контроля.

Планируется подписание ряда межправительственных документов, регулирующих взаимодействие в этих сферах, сказано в информации.

В ходе переговоров предполагается принятие решений о разработке проекта Межгосударственной программы инновационного сотрудничества на период до 2030 года, внесении изменений в правила определения страны происхождения товаров, таможенного оформления, транзита и мониторинга товаров, перемещаемых через территории государств – участников СНГ.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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