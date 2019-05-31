Туркменистан вместе с Азербайджаном активно работает над эффективным соединением регионов Каспийского и Чёрного морей - Бердымухамедов

31 мая 2019 12:48 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Вместе с Азербайджаном, мы активно работаем над эффективным соединением регионов Центральной Азии, Каспийского и Чёрного морей, сказал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в Ашхабаде на заседании Совета глав правительств СНГ, сообщает Trend со ссылкой на госагентство «Туркмен довлет хабарлары».

«По сути, формируется разветвлённая, интегрированная транспортная сеть, охватывающая огромное континентальное пространство», - приводятся в информации слова главы государства.

По мнению главы государства, в такой конфигурации участие стран СНГ является естественным и выгодным.

«Оно также вписывается в логику обеспечения законных интересов государств СНГ, не имеющих прямого выхода к морю», - отметил Бердымухамедов, сделав особый акцент на том, что в мае прошлого года на Каспийском побережье завершилось строительство нового порта и модернизация действующего порта в Туркменбаши. Сегодня это мощный, многофункциональный терминал, оснащённый по последнему слову техники, ориентированный на транспортное сообщение между Азией и Европой. "В этом своём качестве порт Туркменбаши, без преувеличения, призван стать одним из крупнейших транспортных узлов континентального значения. Выгоды полноценного использования его возможностей для стран СНГ очевидны",- сказал Бердымухамедов.

Отмечая в целом ключевую роль Каспийского моря в контексте евразийского экономического взаимодействия, глава Туркменистана подчеркнул, что Каспий призван стать стратегическим узлом объединения деловых интересов не только самих прибрежных стран, но и других государств, в том числе участников СНГ.

Этим продиктована инициатива туркменской стороны о созыве первого Каспийского экономического форума, который пройдёт в городе Туркменбаши 12 августа 2019 года. Напомним, что Ашхабад и Баку тесно взаимодействуют в реализации транспортно-транзитного проекта Lapis Lazuli, который проходит по маршруту Афганистан–Туркменистан–Азербайджан–Грузия–Турция. Согласно этому проекту, железнодорожные пути и автострады соединят город Тургунди (в афганской провинции Герат) с Ашхабадом, далее с прикаспийским портом Туркменбаши. Коридор продолжится до Баку, затем через Тбилиси на Анкару с ответвлениями в Поти и Батуми, далее - от Анкары до Стамбула. Бюджет проекта, который нацелен на облегчение логистики транзита и упрощение таможенных процедур в регионах, оценивается в два миллиардов долларов.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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