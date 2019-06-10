Туркменистан ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с Афганистаном

АШХАБАД /Trend/ - Меджлис (парламент) Туркменистана принял постановление о ратификации договора о стратегическом партнерстве между Туркменистаном и Афганистаном, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на туркменское правительство.



Напомним, что сам документ был подписан в начале года в Ашхабаде президентами Туркменистана и Афганистана - Гурбангулы Бердымухамедовым и Мохаммадом Ашрафом Гани.



Кроме того, на межправительственном уровне тогда были подписаны: соглашения о таможенном сотрудничестве и воздушном сообщении, о месте международного железнодорожного перехода на общей государственной

границе, меморандумы о взаимопонимании в нефтегазовой сфере и по наращиванию объемов туркменской электроэнергии, поставляемой в афганскую провинцию Герат.



Также был заключён меморандум о взаимопонимании по строительству железной дороги Акина-Андхой и приняты правила организации на совместной государственной границе железнодорожного сообщения между станциями Серхетабат-Тургунди.



Отметим, что Туркменистан имеет протяженную границу с Афганистаном и ранее выступил с инициативой проведения у себя под эгидой ООН переговоров по восстановлению мира в соседнем государстве.



Официальный Ашхабад выступает за оказание более масштабной и адресной международной экономической помощи Афганистану, в первую очередь, через вовлечение этой страны в реализацию крупных инфраструктурных

проектов в энергетике и транспорте.



Примерами тому являются проекты прокладки линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП), сооружения железнодорожных магистралей из Туркменистана в

афганском направлении.



С территорией Афганистана, где продолжительный период сохраняется нестабильная ситуация, связан и крупномасштабный проект по прокладке газопровода в Индию и Пакистан для поставок туркменского газа.

Наблюдатели полагают, что реализация данного проекта может способствовать восстановлению Афганистана, так как позволит создать рабочие места и обеспечит страну гарантированным доходом за транзит.



(Автор: Гусейн Гасанов)

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