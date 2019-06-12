Азербайджан является близким стратегическим партнером Туркменистана-посол

12 июня 2019 12:28 (UTC+04:00)

БАКУ/Тренд/-Азербайджан является важным стратегическим партнером Турменистана и на сегодняшний день отношения двух наших стран находятся на высоком дружественном уровне. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в Азербайджане Мекан Ишанкулиев на круглом столе, посвященном Первому каспийскому экономическому форуму. Посол отметил, что сотрудничество между двумя странами активно развивается в разных направлениях, особенно в сфере транспорта и логистики. "Мы реализуем с Азербайджаном ряд проектов, связанных с Каспийским морем, в частности проект создания транспортного коридора Афганистан-Азербайджан -Грузия с выходом в Европу. В минувшем году уже был транзитный груз из Афганистана, он через территорию Туркменистана прибыл в порт Алят, с тем чтобы отправиться дальше в Европу", сказал посол.

Ишанкулиев отметил, что в настоящее время между Азербайджаном и Туркменистаном были подписаны 20 документов о сотрудничестве, в рамках визита президента Азербайджана в Туркменистан в минувшем году, причем семь из них непосредственно касаются сотрудничества на Каспии.

Другой проект- Каспийское море-Черное море, представляет важность для Азербайджана и Туркменистана, в его реализации заинтересованы и другие прикаспийские государства, продолжил посол.

Он отметил, что в настоящее время начата подготовка к предстоящему первому каспийскому экономическому форуму который пройдет 12 августа в Туркменистане в национальной туристической зоне «Аваза».

Дата проведения первого форума прикаспийских стран совпадает с Днем Каспийского моря.

Повестка будет охватывать широкий круг вопросов, которые в дальнейшем составят основу перспективных направлений взаимодействия государств-участников.

(Автор Матанат Насибова)

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