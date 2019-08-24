ОБСЕ консультирует Туркменистан в области безопасности аэропортов

АШХАБАД/ Trend/ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) проводит в Ашхабаде специализированный курс, посвященный безопасности работы аэропортов, сообщает Trend со ссылкой на Государственную таможенную службу Туркменистана.

В качестве слушателей специализированного курса, посвященного распознаванию рентгеноскопических изображений, также приглашены сотрудники МВД Туркменистана. Цель мероприятия, которое продлится до 30 августа, - усиление безопасности в аэропортах Туркменистана и совершенствование профессиональных навыков персонала, говорится в сообщении.

Практические занятия предусмотрены на контрольно-пропускном пункте в международном аэропорту города Ашхабад. ОБСЕ проводила здесь подобные мероприятия и ранее. В частности, проводился семинар по биометрической информации и управлению личными данными для сотрудников служб авиационной безопасности и безопасности аэропортов, а также органов, ответственных за выдачу документов и паспортный контроль. Напомним, что в 2016 году в Ашхабаде был открыт международный аэропорт, стоимостью в более чем 2 миллиарда долларов США.

Турецкая Polimeks построила воздушную гавань, пропускной способностью - около 2.000 пассажиров в час. Аэропорт может принимать самолеты любого типа и грузоподъемности. Терминал способен обрабатывать 200 тысяч тонн грузов в год. Система ETV (Elevating Transfer Vehicle) включает в себя электронные грузо-транспортировочные платформы на станциях погрузки-разгрузки и на прилегающей территории возле стоянки воздушных судов.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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