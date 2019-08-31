Генконсульство Туркменистана откроется в Дубае

31 августа 2019 09:17 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Генеральное консульство Туркменистана откроется в Дубае (ОАЭ), сообщает Trend в субботу со ссылкой на обнародованное постановление президента страны.

Документ подписан в целях дальнейшего развития двусторонних отношений между Туркменистаном и ОАЭ, эффективной организации консульских услуг, предоставляемых населению.

Дипломатические отношения между Туркменистаном и ОАЭ были установлены в октябре 1995 года.

Отметим, что компании из ОАЭ заметно представлены на местном энергетическом рынке. Dragon Oil работает в туркменском секторе Каспия с 1999 года в рамках Соглашения о разделе продукции (СРП). Эта компания является в Туркменистане одним из крупнейших иностранных инвесторов.

Другая компания - Petrofaс приняла участие в реализации крупного сервисного проекта по разработке в Марыйской области Туркменистана - газового месторождения Галкыныш, второго крупнейшего в мире.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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