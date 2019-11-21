Туркменистан и США провели в Вашингтоне политические консультации

АШХАБАД/Trend/ - Делегация Туркменистана, во главе с министром иностранных дел Рашидом Мередовым, провела в Вашингтоне очередной раунд ежегодных туркмено-американских политических консультаций, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Американскую сторону представляла исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня.

Участники встречи отметили важность эффективного задействования механизма политических консультаций для рассмотрения нынешнего состояния и перспектив углубления взаимодействия между Туркменистаном и США в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Дипломатические отношения двух стран были установлены 19 февраля 1992 года. Договорно-правовая база состоит из 59 документов, из них 53 - межгосударственные и межправительственные, шесть - межведомственные.

Отметим, что за этот период были налажены связи с компаниями, работающими в таких сферах, как нефтегазовая и химическая промышленность, компьютерные технологии, энергетика, сельское хозяйство, транспорт и логистика. В их числе – Boeing, General Electric, John Deere, Microsoft, Caterpillar, Coca-Cola и другие.

В 2008 году был создан туркмено-aмериканский деловой совет. По состоянию на первое мая 2018 года в Туркменистане зарегистрировано 156 проектов с участием американских компаний на общую сумму 2573,43 миллиона долларов США и 0,3 миллиона евро.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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