Евразийские страны обсуждают в Ашхабаде вопросы противодействия финансированию терроризма

АШХАБАД/Trend/ - В Ашхабаде проводится пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), сообщает Trend со ссылкой на организацию.

ЕАГ призвана играть важную роль в снижении угрозы международного терроризма и обеспечении прозрачности, надежности и безопасности финансовых систем государств и их дальнейшей интеграции в международную инфраструктуру борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, говорится в сообщении.

ЕАГ была создана в 2004 году и объединяет девять стран региона (Беларусь, Китай, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан). Статус наблюдателя предоставлен 15 странам и 22 международным организациям.

Местное агентство Orient сообщает, что участники пленарных встреч рассмотрят пути и механизмы консолидации усилий по противодействию финансированию терроризма, обменяются опытом автоматизации деятельности в этой области.

Во вторник откроются заседания рабочей группы по типологиям в борьбе с преступностью и финансированием терроризма. Встречи рабочей группы по взаимным оценкам и правовым вопросам, а также группы по техническому содействию прошли накануне.

Отметим, что при министерстве финансов Туркменистана была создана межведомственная координационная рабочая комиссия по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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