Евразийские страны обсуждают в Ашхабаде вопросы противодействия финансированию терроризма

26 ноября 2019 12:12 (UTC+04:00)

АШХАБАД/Trend/ - В Ашхабаде проводится пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), сообщает Trend со ссылкой на организацию.

ЕАГ призвана играть важную роль в снижении угрозы международного терроризма и обеспечении прозрачности, надежности и безопасности финансовых систем государств и их дальнейшей интеграции в международную инфраструктуру борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, говорится в сообщении.

ЕАГ была создана в 2004 году и объединяет девять стран региона (Беларусь, Китай, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан). Статус наблюдателя предоставлен 15 странам и 22 международным организациям.

Местное агентство Orient сообщает, что участники пленарных встреч рассмотрят пути и механизмы консолидации усилий по противодействию финансированию терроризма, обменяются опытом автоматизации деятельности в этой области.

Во вторник откроются заседания рабочей группы по типологиям в борьбе с преступностью и финансированием терроризма. Встречи рабочей группы по взаимным оценкам и правовым вопросам, а также группы по техническому содействию прошли накануне.

Отметим, что при министерстве финансов Туркменистана была создана межведомственная координационная рабочая комиссия по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Туркменистане внедряют услугу интернет-банкинга
Бизнес 13:03
Химический госконцерн Туркменистана объявил тендер
Тендеры 12:15
В Ашхабаде на региональном уровне обсуждают проблемы Арала
Туркменистан 09:52
Туркменская телефонная компания объявила тендер по аудиту
Тендеры 09:10
Туркменистан приобретет буровое оборудование
Тендеры 09:09
Филиал итальянской Eni объявил тендер в Туркменистане
Тендеры 09:07
Лента новостей
Греция направила в Албанию команду спасателей
Европа 13:31
В Баку прошло необычное дефиле со знаками ПДД, участием Карины Кокс и Ottawan (ФОТО)
Стиль 13:22
Синоптики прогнозируют завтра дождь в Баку
Общество 13:22
TANAP повысит конкурентоспособность азербайджанского газа - Эксперт
Энергетика 13:20
Турция увеличила количество пассажирских перевозок в Азербайджан
Турция 13:20
Звезда сериала "Eskiya Dünyaya Hükümdar Olmaz" приедет в Баку
Интересное 13:15
Бакинский порт подписал соглашение с зарубежными компаниями
Бизнес 13:14
Экспорт необработанной древесины в Грузии сокращается
Бизнес 13:06
Обнародованы доходы одной из крупнейших горнодобывающих компаний в Грузии
Финансы 13:04