Туркменистан присоединится к ряду международных конвенций

11 января 2020 14:26 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов одобрил присоединение Туркменистана в 2020 году к ряду международных конвенций и других актов, сообщает Trend в субботу со ссылкой на госагентство "Туркмен довлет хабарлары" (ТДХ).

В сфере экономики - это Конвенция ООН о международных мировых соглашениях, являющаяся инструментом содействия международной торговле и поощрения медиации в качестве альтернативного и эффективного метода урегулирования торговых споров.

В области транспорта – Европейское соглашение о международных автомагистралях, предусматривающее создание международной дорожной системы в регионе, где осуществляется деятельность Европейской Экономической комиссии ООН.

В сфере охраны окружающей среды – Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях, предусматривающая прекращение использования стойких отравляющих веществ – органических пестицидов. А также Кигалийская поправка к Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой, нацеленная на последовательное снижение производства и потребления веществ, наносящих вред окружающей среде.

В культурно-гуманитарной сфере – Конвенция об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения, призванная создать условия для свободного взаимодействия различных культур и укрепления международного сотрудничества на данном направлении.

В сфере интеллектуальной собственности – Договор о патентном праве, предусматривающий совершенствование процесса рассмотрения национальных патентных обращений и патентов.

Туркменистан, опираясь на свой нейтральный статус, ранее присоединился к международным конвенциям и договорам по приоритетным направлениям внешней политики, в том числе по вопросам энергетики, транспорта, охраны окружающей среды, говорится в сообщении ТДХ.

Отметим, что Туркменистан на данном этапе является участником 152 многосторонних международных документов. В их числе – 133 Конвенции, принятые ООН и её специализированными агентствами.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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