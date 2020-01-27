Нейтралитет — основа внешнеполитического курса Туркменистана

БАКУ/Trend/ - В этом году Туркменистан со всем мировым сообществом широко отметит 25-ю годовщину международного признания нейтралитета страны. Это действительно значимая и радостная для народа Туркменистана дата, важное событие в независимой истории туркменского государства. Также, это и хороший повод, чтобы осмыслить пройденный за эти годы путь, оценить нынешний этап развития Туркменистана, наметить перспективы и приоритеты на будущее.

Для обретшего независимость Туркменистана вопрос выбора внешнеполитического курса стал одним из самых главных. Туркменистан избрал модель, которую назвали позитивный нейтралитет, и сформулировал ее фундаментальные положения: миролюбие, невмешательство в дела других государств, уважение их суверенитета и территориальной целостности, неучастие в международных военных организациях и договорах. В первую очередь, Туркменистан руководствовался национальными интересами. Молодое Туркменское государство хотело жить в мире и согласии с соседями, поддерживать дружественные, равноправные отношения со всеми странами, развивать с ними взаимовыгодные экономические, торговые связи. Только при таких условиях можно будет обеспечить народу Туркменистана мир и спокойствие, выполнить планы экономического и социального развития. Нейтралитет стал оптимальной моделью реализации этих планов и целей, той формой, в которую содержание туркменской внешней политики встраивалось наиболее гармонично и естественно.

Туркменистан стал целенаправленно проводить суверенную, нейтральную, но при этом активную и конструктивную внешнюю политику. Неудивительно поэтому, что в мире доброжелательно и с пониманием отнеслись к нашим усилиям по закреплению нейтралитета Туркменистана как международно-правового статуса.

Двадцать пять лет назад 12 декабря 1995 года Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций консенсусом приняла специальную Резолюцию под номером «50/80 А» «Постоянный нейтралитет Туркменистана» - беспрецедентный документ, утвердивший за нашей страной уникальный международно-правовой статус – первый в мировой практике.

Время показало, что инициатива Туркменистана о принятии нейтрального статуса, получившая полную поддержку Сообщества Наций, была верным и дальновидным решением, нацеленным на перспективу. За прошедшие годы миролюбивый внешнеполитический курс Туркменистана продемонстрировал своё соответствие не только национальным интересам, но и долгосрочным целям мирового сообщества, критериям конструктивного, сбалансированного подхода к обеспечению всеобщей стабильности и безопасности, утверждению принципов Устава ООН как базового фундамента межгосударственных отношений.

Наглядным подтверждением правильности сделанного Туркменистаном выбора стало и единодушное принятие в 2015 году Генеральной Ассамблеей ООН новой Резолюции, в которой выражается поддержка нейтрального статуса нашей страны, признание её значимой роли в регионе и на мировой арене.

2 февраля 2017 года на 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была единогласно принята Резолюция о провозглашении 12 декабря Международным днём нейтралитета. Этот факт стал ещё одним ярким свидетельством высокого авторитета Туркменистана на мировой арене и всеобщего признания его весомого вклада в обеспечение регионального и глобального мира, безопасности и устойчивого развития.

Дальнейшие события подтвердили со всей очевидностью, что нейтралитет Туркменистана стал весомым фактором международных миротворческих усилий в нашем регионе. Именно в Ашхабаде под эгидой ООН состоялась серия переговоров, сыгравших важную роль в достижении мира и согласия в Таджикистане. Наша столица стала местом проведения переговоров по урегулированию внутриафганского конфликта в конце 90-х годов прошлого столетия. Туркменистан превратился в надежного союзника и эффективного партнера ООН в деле сохранения и поддержания политической стабильности в регионе, развития добрососедства, дружбы и сотрудничества.

Это подтвердилось и в решении международного сообщества при поддержке всех государств региона об открытии в 2007 году в Ашхабаде Регионального центра ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии. В Туркменистане восприняли это как огромную ответственность и, одновременно, как свидетельство доверия к нашей стране со стороны ООН и наших соседей.

Туркменистан сегодня живет в мире и согласии со всеми государствами региона и мира. При этом в стране целенаправленно развивается целый комплекс направлений, ориентированных на максимальную вовлеченность Туркменистана в международные связи с целью использования нашего геополитического, экономического, ресурсного и человеческого потенциала и ускоренного вхождения в разряд государств с высоким качеством жизни, динамичной экономикой, стабильными и эффективными отношениями с внешним миром. В этом заключается смысл проводимой Туркменистаном политики международного сотрудничества, раскрывающей новые возможности для развития внешней политики, экономики, культурно-гуманитарной, научно-образовательной сфер.

Сегодня Туркменистан обладает четко выраженным курсом в международных делах, имеет собственную позицию по таким важнейшим темам глобальной повестки, как поддержание и укрепление всеобщего мира и безопасности, разоружение, противодействие новым вызовам и угрозам, поощрение и защита прав человека, экология, продовольственная проблема, преодоление последствий финансово-экономического кризиса, вопросы развития науки, культуры и образования. Туркменистан существенно усилил свою работу с международными организациями, ее представители стали регулярными участниками крупных форумов и других форм многостороннего взаимодействия по самой разнообразной проблематике.

На сегодняшний день в Туркменистане на постоянной основе работает целый ряд специализированных агентств Организации Объединенных Наций - Программы развития ООН, Управления Верховного комиссара по делам беженцев, Детского Фонда, Всемирной Организации Здравоохранения, Управления по наркотикам и преступности, Фонда народонаселения, Регионального центра по превентивной дипломатии.

По случаю юбилея внешнеполитического статуса в нашей стране и за рубежом пройдёт большая серия различных мероприятий. В ознаменование 25-летия обретения Туркменистаном статуса постоянного нейтралитета Меджлис (Парламент) Туркменистана, поддерживая инициативу президента Гурбангулы Бердымухамедова, принял постановление, объявляющее 2020-й год Годом «Туркменистан – родина нейтралитета».

Череду мероприятий открыл состоявшийся 14 января 2020 года в Ашхабаде при участии Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова международный форум «Туркменистан и международные организации: сотрудничество во имя мира и развития». На форуме приняли участие высокопоставленные представители агентств ООН, международных и региональных организаций, финансовых институтов.

По случаю 25-летия постоянного нейтралитета Туркменистана 11-12 декабря текущего года в Ашхабаде на высоком организационном уровне состоится Международная конференция «Политика нейтралитета и его значимость в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития». На данном форуме ожидается участие лидеров многих стран и руководителей авторитетных международных организации. Мне отрадно отметить, что официальное приглашение для участия в Международной конференции «Политика нейтралитета и его значимость в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития» было направлено уважаемому Президенту Азербайджанской Республики господину Ильхаму Алиеву.

На сегодняшний день функционирует интернет сайт Международной конференции «Политика нейтралитета и её роль в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития» www.neutrality.gov.tm. Новый сайт позволяет каждому желающему, узнать подробности о международном форуме, его рабочую программу, а также общие сведения о Туркменистане, приоритетах внешней политики страны, стратегии развития и успехах в экономике и социальной сфере, в том числе о достижениях в области здравоохранения, образования и науки. На веб-странице можно подать электронную заявку на участие в конференции, заполнив соответствующую форму и после обработки персональных данных зарегистрироваться онлайн.

Хотелось бы отметить, что Туркменистан в своей международной деятельности делает особый акцент на экономическом аспекте нейтралитета, что особенно проявляется в контексте развития сотрудничества с соседними странами. Наша страна настойчиво продвигает идею совместной выработки моделей политического и экономического сотрудничества в Центральной Азии и Каспийском регионе, предлагая и поддерживая крупные проекты с участием различных государств.

Это и предложения в сфере энергетики, водопользования, связи и коммуникаций, инициативы по созданию новых маршрутов транспортного сообщения между странами региона с выходом на перспективные рынки Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего и Среднего Востока.

Важнейшим направлением внешней политики нейтрального Туркменистана будет оставаться развитие дружественных связей с нашими непосредственными соседями, в том числе и с братской Азербайджанской Республикой. Туркменистан и Азербайджан связывают глубокие исторические и культурные узы, прекрасные традиции взаимопонимания и уважения. На нынешнем этапе мы совместно осуществляем масштабные энергетические, транспортные проекты, призванные стать залогом процветания и прогресса наших стран, их полноценной интеграции в магистральные процессы развития.

Туркменистан и Азербайджан также успешно взаимодействуют на международной арене, демонстрируя общность позиции по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня. У наших стран есть схожие подходы по ключевым вопросам как в первую очередь обеспечение стабильности и безопасности в регионе и во всем мире. Обе страны показывают друг другу постоянную поддержку международных инициатив и традиционно поддерживают друг друга на мировой арене, активно взаимодействуя в рамках авторитетных организации, в том числе ООН и ОБСЕ.

Нейтральный Туркменистан и впредь будет прилагать все усилия по укреплению мира и безопасности, обеспечения спокойной и счастливой жизни всего человечества.

Первый секретарь (Консул)

Посольства Туркменистана

в Азербайджанской Республике

Овезгельды Джуманазаров.

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