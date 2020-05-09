Столица Туркменистана стала членом Всемирной федерации туристических городов
БАКУ/Trend/ - Столица Туркменистана - город Ашхабад - стал членом Всемирной федерации туристических городов (WTCF), сообщает Trend со ссылкой на МИД страны.
WTCF была образована в 2012 году известными туристическими городами и организациями мира. Она является первой международной туристической организацией в мире, созданной на основе городов. В настоящее время превратилась в авторитетную международную туристическую организацию.
Китайский и английский языки являются его официальными языками.
Руководствуясь целью улучшения городской жизни через развитие туризма, WTCF предоставляет своим членам услуги, охватывающие всю туристическую промышленную цепочку. Она направлена на содействие, обмен и сотрудничество между участниками. Обмен опытом развития туристических городов, продвижение туристических продуктов и ресурсов, а также содействие развитию и процветанию мировой индустрии туризма также являются целями этой организации.
(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Гюнель Зейналова)
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