ЕС поставит в Туркменистан тесты для COVID-19

БАКУ /Trend/ - Европейский Союз (ЕС) поставит в Туркменистан генераторы кислорода, средства индивидуальной защиты и тесты для COVID-19, сообщает Trend со ссылкой на Информационное агентство Arzuw NEWS .

Сообщается, что поставка осуществляется в рамках Программы «COVID-19 в странах Центральной Азии: Меры реагирования на кризис» (CACCR) Европейского Союза, запущенной 15 июля.

Программа предоставит медицинским работникам в регионе в общей сложности 400,000 тысяч комплектов средств индивидуальной защиты и тысячу комплектов диагностических тестов для COVID-19.

Отмечается, что помимо обеспечения необходимыми медикаментами и оборудованием, программа CACCR, также поможет лабораториям и больницам в Туркменистане лучше подготовиться к возможным подобным пандемиям в будущем.

Также отмечается, что в рамках этой программы будут проанализированы потребности больниц в Туркменистане, а также разработан план действий для каждой больницы в рамках руководящих принципов ВОЗ. Помимо этого, программа обеспечит базовую эпидемиологическую подготовку для работников здравоохранения в Туркменистане.

Отмечается, что эта программа будет реализована посредством Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ее общая стоимость составит три миллиона евро.

Отметим, что ранее Туркменистан получил партию груза с медикаментами от Европейского регионального бюро Всемирной Организации Здравоохранения (ЕРБ ВОЗ).

Помимо этого, недавно в Туркменистане работала группа экспертов ЕРБ ВОЗ, которые прибыли в страну по просьбе правительства страны, чтобы поддержать Туркменистан в аспектах готовности и реагирования на COVID-19.

В целом, ранее представители ВОЗ сообщали Trend, что в Туркменистане ведутся работы по подготовке к реагированию на возможное распространение в стране вируса COVID-19.

ВОЗ отметила, что в последнее время в стране активизировались меры по предотвращению распространения респираторных инфекций и охране здоровья людей, в том числе в общественных местах.

Напомним, что на сегодня в Туркменистане не зафиксированы случаи инфицирования коронавирусом.

(Автор: Джейла Алиева.)

Твиттер: @JeilaAliyeva