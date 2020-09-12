Посол Франции в Туркменистане завершает свою дипломатическую миссию

БАКУ /Trend/ - Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Туркменистане Франсуа Делаус завершает свою дипломатическую миссию.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Туркменистана, 11 сентября 2020 года состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с чрезвычайным и полномочным послом Франции в Туркменистане Франсуа Делаусом.

Сообщается, что в ходе встречи посол Франции, в свою очередь, поблагодарил руководство Туркменистана за созданные возможности для работы и всестороннее содействие деятельности посольства.

Отмечается, что стороны также рассмотрели вопрос расширения торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, в частности в сфере строительства, сельского хозяйства, археологии, связи и коммуникаций.

Как ранее сообщили Trend в МИД Франции, Франция заинтересована в развитии отношений с Туркменистаном по всем направлениям.

"Экономическое сотрудничество является приоритетом", - отметили ранее во французском министерстве.

Кроме того, было отмечено, что стороны подписали двухлетний план сотрудничества в апреле 2019 года.

“План активно реализуется, примером чего являются двусторонние политические консультации, проведенные в режиме видеоконференции 5 июня”, - подчеркнули в министерстве.

(Автор: Джейла Алиева.)

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