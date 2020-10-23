Посол Японии завершает дипмиссию в Туркменистане

БАКУ /Trend/ - Чрезвычайный и полномочный посол Японии в Туркменистане Кацумата Такахико завершает свою дипломатическую миссию в стране.

Как сообщает Trend в пятницу со ссылкой на МИД Туркменистана, 22 октября 2020 года состоялась встреча между послом Японии и министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.

Сообщается, что стороны обсудили вопросы дальнейшего развития связей в торгово-экономической, топливно-энергетической, культурно-гуманитарной сферах, а также межпарламентских контактов.

Была подчеркнута значимость работы, реализуемой государственными и частными структурами двух стран. Как было отмечено, эта работа способствует укреплению экономического и политического взаимодействия, увеличению инвестиционной вовлеченности японской стороны в туркменский рынок.

Стороны дали высокую оценку развитию туркмено-японского партнерства.

Напомним, что с участием японских компаний в Туркменистане осуществлён ряд крупных проектов. Среди них - комплекс по производству аммиака и карбамида в Марыйском регионе, карбамидный завод и полимерный комплекс в Балканском регионе, предприятие по выпуску бензина из природного газа в Ахалском регионе.

Также Япония проявляла интерес к участию в проектах по развитию промышленной инфраструктуры газового месторождения "Галкыныш" в Туркменистане.

(Автор: Джейла Алиева)

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