Туркменистан продолжает реализацию проекта по сохранению Туранских пустынь

БАКУ /Trend/ - Подготовлено номинационное досье для выдвижения Туранских пустынь Центральной Азии в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на информационный портал «СНГ.Сегодня».

Отмечается, что минсельхоз Туркменистана продолжит реализацию проекта «Центральноазиатская инициатива по пустыням — Сохранение и устойчивое использование пустынь Туркменистана».

Сообщается, что в рамках соответствующего процесса будут расширены территории Репетекского, Берекетли Гарагумского и Гаплангырского государственных заповедников Туркменистана.

Согласно информации, Туркменистан на ежегодной основе расширяет работы по развитию экосистемы пустыни Каракумы. В этом направлении акцент делается на расширении биоразнообразия соответствующих территорий, создании искусственных озёр.

Как ранее сказали Trend в ЮНЕСКО, сотрудничество с ООН в целом и с Организацией Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в частности является одним из приоритетных направлений внешней политики Туркменистана.

Отмечается, что основной целью вступления Туркменистана в ЮНЕСКО была задача налаживания международного сотрудничества, среди прочего, в области гуманитарных наук.

«Сегодня сотрудничество ЮНЕСКО и Туркменистана охватывает практически все приоритетные направления, входящие в сферу интересов обеих сторон, которые направлены на достижение целей и задач всеобщего развития, в том числе в рамках Целей Устойчивого Развития ООН до 2030 года», - говорилось в сообщении.

Туркменистан стал полноправным членом ЮНЕСКО в 1993 году. Одновременно для практической реализации задач, стоящих в этом направлении, была создана Национальная Комиссия по делам ЮНЕСКО, которая функционирует и по сей день.

«На протяжении всех этих лет Туркменистан непреложно следует своим обязанностям, взятым в рамках ЮНЕСКО и вносит важный вклад в достижение целей и задач этой организации. Секретариат ЮНЕСКО отмечает, что Туркменистан показал себя ответственным членом организации, доказывая на практике приверженность идеалам и задачам ЮНЕСКО»,- подчеркивалось в сообщении.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Наталья Кочнева)

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