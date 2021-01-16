Базальтовое волокно: широкий спектр применения

БАКУ /Trend/ - Значительные запасы базальтовой руды − природного сырья вулканического происхождения − в западных районах Туркменистана открывают широкие перспективы в области производства композитных материалов, считает директор Института химии, кандидат химических наук Дурдымурад Гадамов.

Ученый предлагает организовать из местного сырья производство базальтовых непрерывных волокон, которые можно использовать при изготовлении многих видов продукции, в том числе арматуры, профильных труб, дисперсно-армированных пенобетонных стеновых блоков и другой продукции.

Химическая стойкость композиционной арматуры из непрерывных базальтовых волокон, по мнению ученого, при армировании бетонов и асфальтобетонов значительно повысит устойчивость бетона к разрушению. При этом одна тонна продукции из базальтовых волокон может заменить 8-10 тонн стальной арматуры.

Местная горная порода, считает он, найдёт широкое применение в композитных строительных материалах в качестве добавки в состав бетона, черепицы, тротуарной плитки и асфальта, железнодорожных шпал и т.д., где требуется незначительная армирующая добавка к базовому материалу. Кроме того, базальтовые волокна могут активно использоваться при изготовлении автомобильных тормозных колодок и накладок с долгим сроком службы. Химическая обработка поверхности породы позволит использовать ее в качестве корда для автомобильных шин, а также для изготовления пуленепробиваемых жилетов, заменив значительно более дорогой кевлар.

Прочная связка базальта с эпоксидными составляющими и другими полимерными материалами может эффективно использоваться при производстве пластиковой арматуры, различных строительных профилей, труб и сеток, а хорошая совместимость базальтового волокна с углеродным открывает широкие перспективы создания гибридных материалов, модуль упругости которых и ряд других свойств будут существенно превышать свойства базальта. Вместе с тем, затраты на производство данного гибрида будут незначительны.

Непрерывное базальтовое волокно является волокном нового типа. Его свойства приблизительно на 65-70 процентов определяются исходным базальтовым сырьём, и, соответственно, 30-35 процентов обеспечиваются производственными технологиями, работой технологического оборудования и используемой смазкой.

Первое промышленное производство непрерывного базальтового волокна было налажено в середине 80-х годов прошлого века. За прошедшие десятилетия создано четыре поколения оборудования для получения данного волокна. Это позволило улучшить эксплуатационные свойства продукта и значительно снизить стоимость его производства. Таким образом, была создана теоретическая и производственная база, позволившая наладить переработку каменного сырья на промышленном уровне.

Сейчас область применения материалов и изделий на основе базальтового волокна значительно расширилась. Они используются в автомобилестроении, энергетике, химической и нефтехимической промышленности, металлургии, сельском хозяйстве, гидротехническом строительстве, при создании портовых сооружений, морских платформ, противопожарных материалов при возведении высотных домов и важных промышленных сооружений, мостов, плотин тоннелей, железных дорог.

Дешевизна материала, простота и надёжность, лёгкость в эксплуатации − эти факторы уже в ближайшие годы будут способствовать превращению его из инновационного продукта в товар широкого потребления.

Редактор: Надир Насиров