Турция и Туркменистан обсудили торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 5 марта 2021 года в Ашхабад с двухдневным рабочим визитом прибыл Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу.

Как сообщает в субботу Trend, в рамках визита глава внешнеполитического ведомства Турции был принят Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым. Президент Туркменистана высоко оценил уровень отношений между двумя странами, основанных на принципах дружбы, братства и взаимного уважения.

Затем Министр иностранных дел Турецкой Республики встретился со своим туркменским коллегой, Министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым. Выразив удовлетворение состоявшимися недавно в Анкаре переговорами, стороны обсудили актуальные аспекты туркмено-турецкой повестки дня. Детально рассмотрено политико-дипломатическое партнерство, включая партнерство в региональных и международных структурах.

Глава внешнеполитического ведомства Турции выделил активную позицию Туркменистана в деле продвижения мирного диалога между странами и народами, что отражено в важных инициативах, принятых на платформе Организации Объединенных Наций. Говоря о значимости председательства Туркменистана в Организации экономического сотрудничества, Мевлют Чавушоглу выразил готовность турецкой стороны работать над расширением транспортно-транзитных и энергетических коридоров для региональной экономической интеграции. Одним из наглядных примеров сотрудничества является Лазуритовый коридор.

Стороны также рассмотрели уровень торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

Дипломаты обсудили культурно-гуманитарное сотрудничество, обменялись мнениями касательно эффективного продолжения научных, образовательных и культурных контактов.

Рассмотрены возможности развития сотрудничества в области безопасности, включая экологическую.

В рамках своего визита Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу возложил цветы к Арке Независимости Туркменистана расположенной в Ашхабаде.