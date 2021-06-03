Обсуждены приоритеты взаимодействия Туркменистана и международной организации по миграции

2 июня состоялась онлайн-встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиева с региональным координатором Международной организации по миграции (МОМ) по Центральной Азии, главой представительств МОМ в Казахстане, Кыргызской Республике, Туркменистане и Узбекистане Зейналом Гаджиевым, передает Trend со ссылкой на МИД Туркмении.

В ходе конструктивной беседы, стороны вновь подтвердили заинтересованность в дальнейшем наращивании сотрудничества по приоритетным направлениям.

Обсуждены вопросы укрепления правовой базы взаимодействия. Как известно, Туркменистан принимает активное участие в различных региональных проектах МОМ, реализуя в них национальный сегмент.

Стороны также рассмотрели вопросы касательно Генерального соглашения между Правительством Туркменистана и Международной организацией по миграции о финансировании и со-финансировании проектов, являющегося для туркменской стороны новым опытом взаимодействия с МОМ.

Детально рассмотрены вопросы касательно реализации нового национального проекта «Запуск национального механизма перенаправления жертв торговли людьми в Туркменистане». В этом контексте изложены действия Туркменистана на национальном уровне по противодействию торговле людьми, включая оказание жертвам надлежащей помощи правового и социального характера. Также подчеркнута необходимость организации обучения специалистов для изучения установленного порядка работы с жертвами.