Туркменистан и Таджикистан обсудили подготовку к совместной межведомственной комиссии

В четверг состоялась видеоконференция в рамках подготовки к 10-му заседанию совместной туркмено-таджикской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. На встрече туркменскую сторону представлял министр финансов и экономики Туркменистана Мухамметгельды Сердаров, а с таджикской стороны – министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Джума Шофакир, передает Trend со ссылкой на Бизнес Туркменистан.

Как сообщили на сайте Министерства финансов и экономики Туркменистана, во встрече также приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Таджикистана в Туркменистане Фаррух Шарифзаде и соответствующие представители министерств обеих стран.

В ходе переговоров руководитель туркмено-таджикской межправительственной рабочей группы с таджикской стороны Джума Шофакир пригласил туркменскую сторону в столицу Таджикистана город Душанбе на 10-е заседание совместной туркмено-таджикской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству и предложил провести данное мероприятие с 28 по 29 июля.

В свою очередь, министр финансов Туркменистана Мухамметгельды Сердаров поблагодарил за приглашение в Душанбе и утвердил предложенную дату следующего заседания межправительственной комиссии.

В ходе переговоров Посол Таджикистана Фаррух Шарифзаде также проинформировал о проводимой работе по проведению данного мероприятия.

Кроме того, в ходе переговоров стороны рассмотрели потенциал двух стран для развития торгово-экономических отношений. Энергетика, промышленность, сельское хозяйство и водные ресурсы, транспорт и связь были определены как перспективные области сотрудничества между странами.

1 ноября 2019 года в Ашхабаде состоялось девятое заседание Совместной туркмено-таджикской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. На заседание стороны отметили важность увеличения товарооборота между двумя странами и расширения услуг, также установления прямых контактов между предпринимателями.