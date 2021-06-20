В Туркменистане рассмотрены меры по борьбе с коронавирусом

Президент Гурбангулы Бердымухамедов провёл заседание Чрезвычайной комиссии Туркменистана по борьбе с распространением болезней, на котором обсуждены вопросы обеспечения безопасности граждан страны, а также определены первоочередные задачи по противодействию пандемии COVID-19, передает Trend со ссылкой на Туркменистан cегодня.

Открывая заседание, лидер нации отметил, что в связи с обострением ситуации из-за коронавируса во всём мире принято решение о проведении заседания Чрезвычайной комиссии Туркменистана по борьбе с распространением болезней. Сегодня в различных государствах выявляются новые мутации коронавируса: в совокупности в мире уже зарегистрировано свыше 14 тысяч штаммов.

Охрана здоровья и жизни граждан страны, обеспечение их безопасности являются главной целью государственной политики, в соответствии с которой предпринимаются конкретные меры, подчеркнул глава Туркменистана.

В данном контексте отмечалось, что отечественная система здравоохранения совершенствуется согласно утверждённой Государственной программе «Saglyk», а деятельность по профилактике, диагностике и терапии инфекционных заболеваний модернизируется на комплексной основе.

Постоянно открыт канал обмена соответствующим опытом с другими странами. Туркменистан поддерживает тесное взаимодействие с Организацией Объединённых Наций, её специализированными агентствами, с Всемирной организацией здравоохранения, участвует в международных форумах по данной тематике.

С первых дней выявления возбудителя острой пневмонии, продолжил Президент Гурбангулы Бердымухамедов, Правительство Туркменистана проявило очень ответственный и продуманный подход к противодействию этой опасной инфекции.

В целях предотвращения завоза и распространения острой респираторной инфекции в нашей стране приняты важные решения, своевременно реализованы комплексные меры по профилактике этого патогена: закуплены необходимые препараты, поэтапно проводится вакцинация населения.

В результате своевременно проделанной колоссальной работы удалось воспрепятствовать завозу на территорию нашего государства возбудителя острой пневмонии, сказал лидер нации, сделав акцент, что не следует останавливаться на достигнутом.

Затем глава государства Гурбангулы Бердымухамедов предоставил слово министру здравоохранения и медицинской промышленности, председателю Чрезвычайной комиссии по борьбе с распространением болезней Н.Аманнепесову, отчитавшемуся об осуществляемых практических шагах по предотвращению завоза и распространения COVID-19 на территории нашей страны.

Руководствуясь поручениями и инициативами Президента Туркменистана, с начала 2020 года накоплен большой опыт по предотвращению данного инфекционного заболевания. Налажена деятельность системы по трёхуровневой профилактике.

В целях усиления мер по профилактике завоза и распространения на территории нашей страны инфекционных заболеваний, на основании решений Чрезвычайной комиссии Туркменистана по борьбе с распространением заболеваний, введён ряд ограничений.

Соответствующая работа осу­ществ­лена по повышению у населения иммунитета (созданию иммунной прослойки) и диспансеризации. Проведена вакцинация от сезонных простудных заболеваний, а в настоящее время продолжается вакцинация от COVID-19.

Учитывая нестабильность эпидемиологической обстановки в мире и выявление различных штаммов вируса, усилены меры по контролю за гражданами, прибывшими из зарубежных стран. В частности, они находятся под наблюдением в карантинных центрах.

В результате огромного внимания, уделяемого лидером нации вопросам охраны здоровья туркменистанцев, профилактики заболеваний и борьбе с ними, учреждения здравоохранения полностью обеспечены необходимыми реактивами для определения инфекционных заболеваний, расходными материалами, диагностическими и обеззараживающими средствами, специальными защитными средствами, а также создан их резервный фонд.