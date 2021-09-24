Президент Туркменистана призвал к взвешенности в оценке ситуации в Афганистане

БАКУ/Trend/- Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в своем выступлении на 76-й сессии Генассамблеи ООН по видеосвязи дал оценку ситуации в Афганистане, сообщает Trend со ссылкой на электронную газету «Золотой век».

Глава государства отметил, что сегодня взоры всего мира прикованы к Афганистану, где ситуация непростая, а формирующиеся институты власти и общества крайне хрупки.

«И потому при трактовке и оценке обстановки в этой стране требуется предельная выверенность, взвешенность, ответственность – как в словах, так и в поступках», – подчеркнул туркменский лидер.

По мнению главы государства, афганские реалии изменились, и при формировании подходов к ним нужно отбросить идеологические предпочтения, застарелые обиды, фобии и стереотипы и прежде всего думать об афганском народе, уставшем от войн и неурядиц и мечтающем о мирной и спокойной жизни.

Президент Бердымухамедов отметил, что Туркменистан, развивая отношения с Афганистаном, в их основу всегда вкладывает принципы дружбы и добрососедства, а также исторической и культурно-цивилизационной общности народов двух стран.

По словам главы государства, Туркменистан был и остаётся глубоко заинтересованным в политической стабильности и безопасности Афганистана, благополучии и единстве братского афганского народа. При этом Ашхабад является твёрдым приверженцам решения противоречий мирными, политико-дипломатическими средствами.

«Выступаем за скорейшую нормализацию обстановки в Афганистане и выражаем надежду, что формирующиеся государственные институты смогут эффективно работать во благо и в интересах всего афганского народа. Со своей стороны, Туркменистан, как и прежде, будет оказывать Афганистану всестороннюю экономическую поддержку и гуманитарную помощь», – заявил туркменский лидер.

Он также отметил, что Ашхабад твёрдо нацелен на завершение уже начатых и реализацию новых инфраструктурных проектов с афганским участием в энергетической области, а также в сфере транспорта и коммуникаций.

«Видим в этом важнейшее условие восстановления экономики и социальной сферы Афганистана, его равноправной и взаимовыгодной интеграции в мирохозяйственные связи», – подчеркнул Гурбангулы Бердымухамедов.

Глава государства добавил, что остаётся неизменной и готовность Туркменистана, как соседнего и нейтрального государства, содействовать налаживанию соответствующих контактов и созданию условий для скорейшего установления мира, согласия и единства в Афганистане.