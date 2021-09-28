В Международном ахалтекинском конноспортивном комплексе Туркменистана состоялись праздничные торжества

Туркменистан 28 сентября 2021 10:53 (UTC+04:00)
В Международном ахалтекинском конноспортивном комплексе Туркменистана состоялись праздничные торжества

БАКУ /Trend/ - В Международном ахалтекинском конноспортивном комплексе состоялись праздничные торжества, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на электронную газету "Золотой век Туркменистана".

Сегодня в честь 30-летия независимости Туркменистана в Международном ахалтекинском конноспортивном комплексе состоялись торжества, в которых принял участие президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Скачки, проведённые по случаю Дня независимости, прошли на одном дыхании, подарив всем массу волнующих впечатлений. Это красивое представление воссоздаёт образ не ведающих в своей стремительности преград скакунов, несущих на крыльях славы храбрых воинов, неустрашимых батыров, защищавших свободу родной земли, отважных воительниц и легендарных полководцев, вписавших триумфальные страницы в историю туркменского народа.

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