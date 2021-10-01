Китай впервые импортирует текстильную продукцию из Туркменистана

Туркменистан 1 октября 2021 18:05 (UTC+04:00)
Китай впервые импортирует текстильную продукцию из Туркменистана
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