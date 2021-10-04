Туркменистан создаст электронный журнал вакцинированных от коронавируса

БАКУ /Trend/ - Минздрав Туркменистана приступил к созданию электронного журнала вакцинированных от COVID-19.

Особую помощь в этом оказывает ПРООН за счет привлечения специалистов в рамках программы «Российские эксперты для международного развития», которая финансируется правительством РФ и ПРООН (TFD) и является частью проекта «Управление знаниями и наращивание потенциала», передает в понедельник Trend со ссылкой на "SNG.Today".

Основная цель создания портала заключается в осуществлении полного мониторинга вакцинирования населения, планировании закупок прививок и их равномерное распределение.

Отметим, что специалисты дают соответствующие учебно-практические рекомендации своим IT-коллегам для дальнейшего объединения всех баз данных в одно информационное поле.