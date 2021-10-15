В Туркменистане обсудили вопрос вступления в ВТО

БАКУ /Trend/ - В Туркменистане на заседании правительственной комиссии по изучению вопросов, связанных со вступлением во Всемирную торговую организацию (ВТО), был предметно изучен вопрос подачи официальной заявки на участие страны в деятельности ВТО в качестве активного наблюдателя во время XII Министерской конференции организации. Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на туркменский МИД.

По данным ведомства, также были детально обсуждены все пункты проекта повестки дня правительственной комиссии, состоялся обмен мнениями по утверждению рабочего плана на 2021-2022 годы по подготовке Меморандума внешнеторгового режима Туркменистана.

Участники заседания рассмотрели и ряд приоритетных вопросов касательно продолжения работы по активизации сотрудничества Туркменистана с ВТО и дальнейшего укрепления двустороннего партнерства.

Вступление Туркменистана в ВТО в качестве полноправного члена предусмотрено Стратегией внешней торговли страны на 2021-2030 годы.

Напомним, что XII Министерская конференция ВТО должна была состояться в июне 2020 года в Нур-Султане, но была перенесена из-за глобальной пандемии коронавируса на следующий год. Конференция пройдет в Женеве с 30 ноября по третье декабря 2021 года под председательством Казахстана.

Конференция с участием министров торговли всех 164 стран - участниц ВТО является высшим органом управления организации и собирается раз в два года. Предыдущая конференция прошла в декабре 2017 года в Буэнос-Айресе.

(Автор: Фарида Нури. Редактор: Константин Шапиро)