Посольство Туркменистана в Баку организовало лекцию для студентов (ФОТО)

Посольство Туркменистана в Баку запланировало серию лекций в высших учебных заведениях Азербайджана по случаю объявления в Туркменистане девиза 2022 года «Эпохой народа с Аркадагом».

28 января 2022 года в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности Первый секретарь (Консул) Посольства Туркменистана в Азербайджане Овезгелди Джуманазаров выступил с лекцией «Эпоха народа с Аркадагом – продолжение славной летописи Туркменистана новыми достижениями и свершениями».

В лекции приняли участие туркменские студенты, а также иностранные студенты, обучающиеся в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности.

Студентам было сообщено, что в декабре прошлого года по итогам совместного заседания правительства и Государственного совета безопасности палата парламента – Меджлис Туркменистана принял постановление об утверждении девиза 2022 года «Эпоха народа с Аркадагом». Этот слоган был разработан в результате широкого обсуждения и выбран из многочисленных предложений, поступивших от народа, государственных учреждений, общественных объединений и политических партий. Идейный посыл девиза 2022 года, ставший волеизъявлением народа, направлен на широкую популяризацию неразрывно связанных с деятельностью главы государства масштабных достижений Отчизны, реализуемых в Туркменистане социально-экономических преобразований и миротворческих инициатив.

Во время лекции было уделено отдельное внимание состоявшейся 11 декабря 2021 в г. Ашхабаде Международной конференции «Политика мира и доверия - основа обеспечения всеобщего мира, безопасности и устойчивого развития», которая стала одним из главных событий 2021 года, по инициативе Туркменистана провозглашённого Генеральной Ассамблеей ООН Международным годом мира и доверия. На торжественном пленарном заседании международной конференции Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выступил с инициативой по созданию Глобальной площадки «Диалог – гарантия мира» в целях объединения усилий международного сообщества в укреплении традиций мирного и доверительного сосуществования народов мира, восстановлении ценностных установок, мировоззренческих взглядов и традиций сохранения и поощрения мира, доверия в международных отношениях.

Участники Ашхабадского форума высокого уровня поддержали предложение Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова по продвижению Глобальной инициативы «Диалог – гарантия мира». Особо отмечена значимость данной инициативы Президента Туркменистана о формировании новой философии современных международных отношений.

По завершении лекции состоялся обмен мнениями, обсуждены вопросы, связанные с обучением и проживанием студентов.

Для студентов была организована выставка литературных трудов Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, а также печатных изданий, повествующих о достижениях Туркменистана за годы независимости.