Объявлена дата очередного чартерного рейса из Туркменистана в РФ

БАКУ /Trend/ - Посольство России в Туркменистане обнародовало информацию об очередном рейсе авиакомпании «Туркменистан» из Ашхабада в Москву, запланированном на 20 мая, передает Trend в четверг со ссылкой на Turkmenportal.

Продажа билетов на указанный рейс началась 18 мая в офисах авиакомпании в Ашхабаде.

Согласно информации, рейс T5 701 вылетит из Ашхабада в 10:00 (GMT+5). Время прилета в международный аэропорт Домодедово - 11:40 (GMT+3).

Отметим, что Туркменистан для возвращения своих граждан на родину несколько раз в месяц организует чартерные рейсы в Международный аэропорт Туркменабада из таких стран, как Турция, Россия, Беларусь, Узбекистан, Индия, Казахстан, а также государства Евросоюза.

Напомним, что регулярное авиасообщение между Туркменистаном и другими странами мира было приостановлено из-за пандемии коронавируса в марте 2020 года.