Туркменская авиакомпания возобновляет регулярные рейсы в Казань

БАКУ /Trend/ - Авиакомпания "Туркменистан" с 1 июня возобновляет регулярные рейсы в Казань (Россия), а также восстановит полётную программу Ашхабад–Казань–Ашхабад, передает Trend в четверг со ссылкой на Turkmenportal.

1 июня 2022 года авиакомпания «Туркменистан» выполнит первый регулярный рейс в город Туркменабад из Казани. Рейс будет выполняться по средам, время вылета из Казани — 18:30 (GMT+3), прибытие в пункт назначения - в 23:30 (GMT+5).

С 1 июля 2022 года к услугам пассажиров будут доступны рейсы в Ашхабад по следующему графику:

- по пятницам вылет из Казани в 10:50 (GMT+3), прибытие в Ашхабад в 16:20 (GMT+5);

- по воскресеньям вылет из Казани в 23:35 (GMT+3), прибытие в Ашхабад в 05:05 (GMT+5) следующего дня.

В сообщении указывается, что в расписании возможны изменения.

Кроме того, Татарстан станет первым и на начальном этапе единственным регионом России, связанным с Туркменистаном прямым регулярным авиасообщением.

Отметим, что регулярное авиасообщение между Туркменистаном и другими странами мира было приостановлено из-за пандемии коронавируса в марте 2020 года.