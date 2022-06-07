SOCAR надеется на открытие офиса в Туркменистане (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - SOCAR планирует развитие энергетического сотрудничества с Туркменистаном и надеется на открытие офиса компании в этой стране.

Как передает Trend, об этом сказал во вторник вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) по инвестициям и маркетингу Эльшад Насиров в ходе "круглого стола", посвященного 30-летию установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Азербайджаном.

По его словам, подписание меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и правительством Туркменистана о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг" в Каспийском море" позволило вывести взаимоотношения между двумя странами на новый уровень.

Насиров отметил, что в настоящее время между странами наращивается двусторонняя торговля, осуществляется транспортировка туркменских товаров в Европу и в обратном направлении через Азербайджан.

Кроме того, большие возможности для стран Прикаспия создает решение правового статуса моря, так как все пять стран региона являются одними из крупных производителей углеводородов в мире.

Вице-президент SOCAR напомнил, что ранее был заключен контракт на поставку туркменского газа в Азербайджан через Иран.

"Наша нефтяная компания является транснациональной компаний, которая действует в сфере нефти и газа. И я надеюсь, что мы сможем открыть офис нашей компании в Ашхабаде", - сказал Насиров.