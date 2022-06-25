Туркменская авиакомпания возобновляет регулярные рейсы в Москву

БАКУ /Trend/ - Авиакомпания "Туркменистан" 5 июля возобновляет полеты в Москву (Россия). Первый рейс будет выполнен в международный аэропорт Домодедово, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Turkmenportal.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю - по вторникам и четвергам.

По вторникам вылет из Ашхабада - в 19:25 (GMT+5), прилет в Москву - в 21:15 (GMT+3). Обратно самолеты будут возвращаться в аэропорт Туркменбаши. Вылет по вторникам из Москвы - в 22:45 (GMT+3), прилет в Туркменбаши - в 04:15 (GMT+5) среды.

По четвергам вылет из Ашхабада - в 07:35 (GMT+5), прилет в Москву - в 09:25 (GMT+3). Вылет из Москвы - в 10:55 (GMT+3), посадка в Туркменбаши - в 16:25 (GMT+5).

Отметим, что регулярное авиасообщение между Туркменистаном и другими странами мира было приостановлено из-за пандемии коронавируса в марте 2020 года.