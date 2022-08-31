Назван планируемый объем добычи природного газа на западе Туркменистана

БАКУ /Trend/ - Назван планируемый объем добычи природного газа в Балканском регионе на западе Туркменистана, передает Trend в пятницу со ссылкой на информационный портал Orient.

Сообщается, что к 2025 году добычу природного газа в Балканском регионе планируется увеличить до 11 миллиардов кубометров в год.

Одновременно с увеличением добычи природного газа в регионе намечено нарастить получение газового конденсата до 10,5 миллиона тонн.

В то же время к 2025 году в Балканском регионе планируется увеличить производство автомобильного бензина на 29 процентов, дизельного топлива - на 20,4 процента, а смазочных масел – в три раза.

Отметим, что Туркменистан по запасам нефти и природного газа входит в число ведущих стран мира. Его запасы газа выросли на 126 миллиардов кубометров в результате промышленного освоения недавно открытых месторождений.