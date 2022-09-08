Обнародован объем ж/д грузоперевозок между Туркменистаном и Узбекистаном

БАКУ /Trend/ - Обнародован объем экспортно-импортных железнодорожных грузоперевозок между Туркменистаном и Узбекистаном по итогам января - августа 2022 года, передает Trend со ссылкой на информационный портал Orient.

В отчетный период этот показатель составил более 1,38 миллиона тонн.

Кроме того, транзит грузов по территории Туркменистана и Узбекистана в январе - августе нынешнего года вырос в четыре раза.

Отметим, что товарооборот между Туркменистаном и Узбекистаном за первые семь месяцев текущего года составил 485,8 миллиона долларов США, что на 8,5 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.