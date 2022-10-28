Туркменистан интегрируется в международную систему eTIR (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Международный союз автомобильного транспорта (IRU) оказвает поддержку Туркменистану во внедрении международной таможенной цифровой системы eTIR, сказали в пятницу Trend в IRU.

"На национальном уровне IRU и Туркменистан установили партнерские отношения до пандемии коронавируса с целью модернизации таможенного контроля и облегчения международного транзита, в первую очередь для электронного предварительного декларирования таможенной информации, известной как "TIR-EPD", и интеграции eTIR в таможенную систему Туркменистана", - сказали в организации.

Было отмечено, что успешное внедрение "TIR-EPD" в Туркменистане является важным шагом в этом направлении.

"TIR-EPD - это приложение, позволяющее держателям книжек МДП (TIR) подавать электронные предварительные декларации (EPD) в таможенные органы разных стран без необходимости обращаться за посредническими услугами и нести дополнительные расходы", - сказали в IRU.

В организации подчеркнули, что с помощью "TIR-EPD" таможенные органы могут подтвердить, что предварительная декларация была подана уполномоченным держателем книжки МДП и что данная книжка действительна. Такой обмен предварительной информацией облегчает анализ рисков до прибытия груза и делает пересечение границ более простым, безопасным и быстрым.