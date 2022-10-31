Туркменистан цифровизирует транспортную сферу при поддержке зарубежных партнеров

БАКУ /Trend/ - Туркменистан цифровизирует транспортную сферу при поддержке Международного союза автомобильного транспорта (IRU).

Об этом сказали в понедельник Trend в IRU.

"В настоящее время продолжается плодотворное сотрудничество между IRU и членом организации - Туркменской ассоциацией международных автомобильных перевозчиков (THADA), а также с туркменскими властями и партнерами с целью развития взаимодействия, направленного на модернизацию нормативно-правовой базы в области автомобильного транспорта Туркменистана", - сказали в IRU.

Было отмечено, что данное сотрудничество направлено на использование в Туркменистане лучших отраслевых практик, а также улучшения связи и взаимодействия в области транспорта для достижения экономических, социальных и экологических выгод для страны.

"В результате нескольких консультаций туркменские официальные лица недавно выразили твердое намерение присоединиться к e-CMR (электронная версия транспортной накладной), используемой в рамках Конвенции CMR", - сказали в IRU.

В организации подчеркнули, что Туркменистан и IRU плодотворно сотрудничают уже более двух десятилетий с тех пор, как страна присоединилась к Конвенции международных дорожных перевозок (МДП) в 1996 году.