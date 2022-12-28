Обнародован объем товарооборота Туркменистана и Узбекистана

БАКУ /Trend/ - В январе - ноябре 2022 года товарооборот между Узбекистаном и Туркменистаном вырос на 12,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 858,6 миллиона долларов США, передает Trend со ссылкой на узбекский Госкомстат.

По данным ведомства, в указанный период узбекский импорт из Туркменистана составил 674,3 миллиона долларов, а экспорт - 184,3 миллиона долларов.

Тем самым Туркменистан в январе - ноябре 2022 года вошел в топ-10 крупнейших внешнеторговых партнеров Узбекистана.

Внешнеторговый оборот Узбекистана в первые одиннадцать месяцев 2022 года в целом превысил 44,94 миллиарда долларов, увеличившись на 17,9 процента, или 6,8 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

В отчетный период самым крупным внешнеторговым партнером Узбекистана была Россия (8,3 миллиарда долларов).

Отметим, что в 2021 году товарооборот между Узбекистаном и Туркменистаном составил 881,9 миллиона долларов, что на 61 процент превышает показатель 2020 года.