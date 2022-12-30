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Туркменистан запускает морские фидерные перевозки на линии Туркменбаши - Баку

Туркменистан Материалы 30 декабря 2022 12:52 (UTC +04:00)
Туркменистан запускает морские фидерные перевозки на линии Туркменбаши - Баку

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ/Trend/ - С 1 января 2023 года АОЗТ "Морской торговый флот" Туркменистана запускает судно на осуществление фидерных контейнерных перевозок по маршруту Туркменбаши - Баку - Туркменбаши, передает Trend reports citing Orient news.

Фидерные перевозки – морские перевозки грузов небольшими судами, как правило, на небольшие расстояния. Их основными преимуществами являются оптимальная стоимость, возможность оперативно обрабатывать суда, что исключает их простои в порту в ожидании свободных причалов.

Тарифы на транзитную перевозку контейнеров морским транспортом через Туркменистан: контейнер 20 футовый - 220 долларов США, 40 футовый - 270 долларов и 45 футовый - 320 долларов.

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