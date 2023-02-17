В Туркменистане увеличились производство и экспорт электроэнергии - МЭА

БАКУ /Trend/ - В Туркменистане в 2022 году на 11 процентов в годовом исчислении увеличилось производство электроэнергии, передает Trend со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства (МЭА).

Согласно отчету, в сравнении с 2021 годом Туркменистан за прошлый год увеличил на 30 процентов экспорт электроэнергии в зарубежные страны.

Было отмечено, что столь значительный прирост экспорта был обусловлен ростом производства на большом комплексе электростанций, работающих на газе, в Марыйском регионе на юго-востоке страны.

Согласно МЭА, в августе 2021 года Туркменистан начал экспорт электроэнергии в Кыргызстан, при этом уже в первой половине 2022 года увеличив эти поставки до 1,7 ТВтч.

В октябре 2022 года Туркменистан и Узбекистан договорились увеличить поставки электроэнергии до 4 ТВтч в год, что может повысить безопасность электроснабжения в Узбекистане, отмечается в отчете.

Международное энергетическое агентство (МЭА) - организация, сотрудничающая со странами мира в формировании энергетической политики для обеспечения безопасного и устойчивого будущего.