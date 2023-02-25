БАКУ /Trend/ - Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO) и Туркменистан реализуют крупный проект в рамках международного соглашения

Об этом сказал Trend сотрудник по вопросам коммуникации UNIDO Чарльз Артур.

По его словам, данным проектом является реализация плана управления отказом от гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ) который приведет к поэтапному отказу от большого количества потенциально разрушающих озоновый слой химических веществ и поможет Туркменистану достичь целевого показателя по сокращению базового потребления ГХФУ на 67,5 процента к 2025 году.

Чарльз Артур отметил, что в сентябре 2020 года Туркменистан стал первой страной Центральной Азии, ратифицировавшей Кигалийскую поправку к Монреальскому протоколу, а также добавил что данная поправка представляет собой международное соглашение о постепенном сокращении потребления и производства гидрофторуглеродов (ГФУ).

"ГФУ не содержат хлора, поэтому они не вызывают разрушения озонового слоя и таким образом заменяют ГХФУ в соответствии с Монреальским протоколом. Однако гидрофторуглероды являются мощными парниковыми газами, которые способствуют изменению климата, поэтому эта поправка добавляет ГФУ в список химических веществ, от которых страны обещают отказаться. Туркменистан должен заморозить производство и использование ГФУ в 2024 году с сокращением использования на 80 процентов к 2045 году", - сказал представитель UNIDO.

Кигалийская поправка - это пятая по списку поправка к Монреальскому протоколу принятая с целью уменьшения потребление гидрофторуглеродов, которые часто использовались как замена озоноразрушающим веществам.

На сегодняшний день более 140 стран ратифицировали Кигалийскую поправку. Подсчитано, что глобальное внедрение поправки предотвратит выбросы до 80 миллиардов тонн углекислого газа к 2050 году.