IRU оказало поддержку цифровизации таможенной сферы Туркменистана

БАКУ /Trend/ - Международный союз автомобильного транспорта (IRU) оказало поддержку Туркменской ассоциации международных автомобильных перевозчиков (THADA) в продвижение цифровых накладных для таможенной сферы Туркменистана.

Об этом сказала Trend директор отдела МДП и транзита МСАТ Татьяна Рей-Белле.

По ее словам, результатом данной поддержки стало то что в декабре 2022 года Туркменистан присоединился к протоколу e-CMR (электронная версия транспортной накладной)

"В то же время таможенные и транспортные органы Туркменистана активно отреагировали на предложение IRU к сотрудничеству с экспертами из других стран в рамках специальной группы ЕЭК ООН, созданной для содействия практическому внедрению цифровых накладных (e-CMR) на основе согласованного подхода", - сказала представитель организации.

Кроме того, она добавила что на протяжении 2022 года организация и правительство Туркменистана поддерживали плодотворное и тесное сотрудничество, добиваясь практических и ощутимых результатов в сфере международной торговли и транспорта.

"Мы заложили прочную основу для продолжения нашего сотрудничества в 2023 году с еще более амбициозными целями. Транспортная отрасль тепло приветствовала поэтапное открытие границ Туркменистана для международных перевозок, которое началось в июне 2022 года, после чего пограничные переходы страны начали обеспечивать беспрепятственное транзитное движение", - сказала директор отдела организации.