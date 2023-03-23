Туркменское текстильное предприятие значительно увеличило производственные показатели

БАКУ /Trend/ - Предприятие "Türkmen ojagy", расположенное в Лебапском регионе на востоке Туркменистана, в январе-феврале 2023 года произвело 171,5 тысячи погонных метров холщового ватина, передает Trend со ссылкой на туркменские СМИ.

Сообщается, что данный показатель в 16,3 раза больше аналогичного показателя за первые два месяца прошлого года (10,5 тысячи погонных метров).

Кроме того, за январь-февраль нынешнего года предприятие выпустило свыше 96,2 тысячи погонных метров холщовой ткани, что на 60,8 процента выше показателя аналогичного периода 2022 года (59,8 тысячи погонных метров).

За первые два месяца нынешнего года предприятие экспортировало в Кыргызстан более 18 тысяч погонных метров холщового ватина.

Отметим, что за годы независимости Туркменистана инвестиции в текстильную промышленность составили около двух миллиардов долларов.

В Туркменистане действует около 70 текстильных предприятий, в том числе текстильные комплексы, хлопкопрядильные и ткацкие производства, швейные фабрики, предприятия для переработки шелка.