В Туркменистане началось голосование на парламентских выборах

Выборы депутатов Меджлиса (парламента) VII созыва, а также членов народных советов областей, районов, городов и местного самоуправления начались в воскресенье в Туркменистане, передает Trend со ссылкой на ТАСС. В 07:00 по местному времени по всей стране открылись 2 602 избирательных участка.

Голосование будет идти до 19:00. После его завершения члены избирательных комиссий приступят к подсчету голосов. Предварительные итоги Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов в Туркменистане (ЦИК) традиционно подводит на следующий день после голосования, окончательные - не позднее семи дней после выборов.

В парламентских выборах в Туркменистане принимают участие все три политические партии страны: Демократическая партия, Партия промышленников и предпринимателей Туркменистана, Аграрная партия Туркменистана, а также инициативные группы граждан. Всего гражданам страны предстоит избрать 125 депутатов Меджлиса. При этом число зарегистрированных кандидатов составляет 258 человек.